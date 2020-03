Assist di Poletti a Pazzini, Tezenis ed Hellas insieme: «Restiamo a casa»

I capitani della Tezenis e dell'Hellas Verona, Mitchell Poletti e Giampaolo Pazzini, si passano virtualmente la palla in un video realizzato per continuare a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dello restare a casa durante questi giorni di emergenza coronavirus.

I due sportivi indossano due divise diverse, ma con gli stessi colori, il giallo e il blu della città di Verona. Ma i due non parlano solo da sportivi o da capitani, parlano anche da padri di famiglia perché, come dice Poletti: «In questo momento dobbiamo tutelare la nostra salute, quella dei nostri figli, dei nostri genitori e delle persone a cui vogliamo bene». E la tutela della salute in questi giorni passa dal restare a casa, per contenere i contagi e superare rapidamente questa emergenza. «Dobbiamo saper aspettare - ha aggiunto Pazzini - Fare due passi avanti e non uno indietro, perché vogliamo tornare il prima possibile».

E quindi il messaggio a tutti i cittadini e non solo agli appassionati di sport è sempre quello: restiamo a casa.