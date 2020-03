Coronavirus, la bella iniziativa del Comune di Negrar che tutti dovrebbero copiare

«In conseguenza dell'emergenza coronavirus alcune persone si trovano per età o per salute nella impossibilità di attendere in autonomia alla spesa alimentare, o ad altre spese, o all'approvvigionamento di farmaci». Così si legge in una breve nota del Comune di Negrar di Valpolicella guidato dal sindaco Roberto Grison.

«Ora queste persone potranno contare sull'aiuto del Comune. - spiega ancora il documento dell'amministrazione - Avranno a disposizione due numeri telefonici ai quali potranno segnalare le loro necessità. I Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con il Comitato della Valpolicella della Croce Rossa Italiana, provvederanno a organizzare il servizio necessario».

I numeri da memorizzare e utilizzare per le proprie esigenze sono i seguenti: 045 6011660 - 045 6011730. È possibile contattarli dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, per segnalare le proprie necessità.