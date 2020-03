Colpito dal Coronavirus: morto l'ex direttore amministrativo di Riello

Si è spento a 75 anni Italo Balbinot, originario di San Giacomo di Veglia. Il decesso è giunto venerdì mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Belluno dove era stato ricoverato a seguito della contrazione del Coronavirus nelle scorse settimane, come riferiscono i colleghi di TrevisoToday.

Figura storica delle bocce a livello veneto, in passato era stato presidente provinciale e regionale della Federazione volo oltre che primo presidente della società Veglia con cui per 30 anni ha organizzato una nota gara nazionale di bocce. Al di fuori dello sport, Balbinot aveva iniziato la sua carriera lavorativa in Zanussi e poi per ben 15 anni era stato direttore amministrativo alla Riello nella sede di Legnago. Il 75enne lascia la moglie Maria e il figlio Fabio, oltre ai tantissimi amici e ai giovani che era da sempre solito introdurre a questo sport della tradizione veneta.

