Coronavirus, crescono i contagi a Verona: sono 275. E i morti sono 5

Altri 36 contagiati da coronavirus nel Veronese si sono aggiunti a quelli comunicati ieri sera, 13 marzo, dalla Regione Veneto. Nel bollettino diffuso questa mattina (aggiornato alle ore 8.30), i casi positivi al test per individuare la presenza del virus sono saliti a 275 nella provincia di Verona.

E purtroppo sono saliti anche i decessi. Dall'inizio dell'emergenza, 5 malati di Covid-19 sono deceduti negli ospedali veronesi: tre a Borgo Roma, uno a Legnago e uno al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Crescono, inoltre, anche i pazienti che hanno bisogno dell'assistenza ospedaliera. In tutto il Veneto sono 485 e negli ospedali della provincia di Verona sono così distribuiti: a Borgo Roma sono 31 i pazienti non critici e 10 in terapia intensiva, a Borgo Trento ci sono due pazienti in terapia intensiva, a Legnago sono 9 i meno gravi e 3 in terapia intensiva, a San Bonifacio ci sono due pazienti ma non in terapia intensiva, a Villafranca 6 pazienti e nessuno in condizioni critiche, a Negrar ci sono 30 pazienti di cui 3 in terapia intensiva e infine a Peschiera ci sono 7 pazienti ma nessuno in gravi condizioni.

In Veneto, il numero dei contagiati è salito a 1.937, con 107 pazienti dimessi dagli ospedali per il miglioramento delle loro condizioni e purtroppo 55 deceduti.