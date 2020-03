Residenti a San Bonifacio, trovati e denunciati di carabinieri nel Vicentino

Come i carabinieri veronesi, anche i colleghi delle altre province sono in strada tutti i giorni per vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti a livello nazionale per limitare il diffondersi del coronavirus. Come riportato da VicenzaToday, tanti i cittadini anche nella provincia berica denunciati per la violazione dei provvedimenti dell'autorità e tra di loro ci sono anche dei cittadini veronesi.

In particolare, ad Altavilla Vicentina, sei persone di varie nazionalità residenti a San Bonifacio e Valdagno sono state controllate e denunciate. I sei erano usciti dai comuni di residenza e si sono giustificati dicendo ai militari di essere usciti per fare la spesa o per distribuire volantini pubblicitari.

