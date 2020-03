«Cura Italia» al coronavirus, Conte: «Nessuno si senta abbandonato»

Questo pomeriggio, 16 marzo, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, insieme al ministro dell'economia Roberto Gualtieri e al ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha presentato le misure del decreto cosiddetto «Cura Italia». Il documento è stato approvato dal consiglio dei ministri e contiene le misure economiche a sostegno di un paese messo in ginocchio dal diffondersi del coronavirus.

«Nessuno deve sentirsi abbandonato», ha dichiarato conte durante la conferenza stampa che è stata trasmessa in diretta anche su Facebook.

Il premier l'ha definita «una manovra economica poderosa». Una manovra da 25 miliardi di euro, ma che potrebbe arrivare a mobilitarne 350. Giuseppe Conte ha parlato di modello Italia non solo per la gestione sanitaria dell'emergenza coronavirus, ma anche per la gestione economica. E ha chiesto all'Europa di seguire questo modello.

Nei dettagli è poi entrato il ministro Gualtieri, spiegando che il decreto «Cura Italia» si basa su cinque pilastri: il primo è un finanziamento di quasi 3,5 miliardi per il sistema sanitario nazionale, per la protezione civile e per tutti coloro che stanno fronteggiando l'emergenza; più di 10 miliardi saranno investiti per la difesa dell'occupazione attraverso l'estensione degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori sarà inoltre concesso un congedo parentale extra e un voucher per le baby sitter; il terzo pilastro è l'introduzione di liquidità fresca nel settore del credito; la sospensione del pagamento di tributi e contributi per questo mese di marzo, mentre quelli di aprile saranno oggetto di un decreto successivo e infine un'ampia serie di norme per sostenere mirati settori dell'economia.