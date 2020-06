Coronavirus, due casi e un decesso a Verona. Calano però anche i positivi

Altri due nuovi casi e una persona colpita dal Covid-19 deceduta all'ospedale Orlandi. Sono queste le principali novità dell'area veronese, che emergono dall'aggiornamento regionale sull'emergenza sanitaria delle ore 17 del 30 giugno, che indica 5129 casi complessivi nella provincia scaligera, di cui 57 (-1 rispetto al precedente dato) tuttora affetti dal coronavirus, 4499 negativizzati virologici (+2) e 573 (+1) deceduti, tra strutture ospedaliere e non, mentre 246 soggetti sono in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda l'intero Veneto, il numero dei casi complessivi è rimasto stabile a 19286, in quanto alcuni tamponi "dubbi" non sarebbero alla fine risultati positivi. Attualmente dunque coloro ancora positici al virus sarebbero 430 (-32), 16836 (+24) i negativizzati e 2020 (+8) i deceduti. 746 sono invece i soggetti in isolamento.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri, ora sono 191 (-1 rispetto alle ore 8) le persone in area non critica, 21 delle quali affette tuttora dal Covid-19 e 170 negativizzate, e 10 in terapia intensiva, nessuna delle quali positiva.

Nei nosocomi veronesi sono 6 i pazienti attualmente ricoverati, 5 a Bussolengo ed uno a borgo Trento, mentre il numero complessivo dei dimessi è di 1033.

