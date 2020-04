Covid-19, nuova impennata di casi a Verona, ma prosegue il calo dei ricoveri

Sono 363 i nuovi tamponi positivi al Covid-19 in Veneto, per un totale di 10111. Ad evidenziarlo il bollettino regionale relativo alle ore 8 di giovedì 2 aprile. In regione i casi attualmente positivi sono 8911: agli oltre 10 mila infatti vanno tolte le 532 persone contagiate purtroppo decedute fino ad ora (15 in più rispetto al dato delle ore 17 del 1° aprile) e le 668 negativizzate (+63 rispetto a mercoledì), mentre sono 20278 i soggetti in isolamento domiciliare.

A Verona i nuovi casi hanno subito un'impennata nel corso della notte: 82 sono infatti i tamponi risultati positivi, per un totale di 2405, due in più di Padova (alla quale però vanno sommati anche i contagi della zona di Vo' Euganeo). Anche in questo caso però vanno sottratte dal conto totale le 156 persone positive che hanno perso la vita (+5) e le 67 negativizzate (+20): i casi attualmente positivi sono dunque 2182, mentre 3031 individui si trovano in isolamento domiciliare.

La parabola dei ricoveri sembra invece continuare piano piano a scendere in Veneto. Risultano essere infatti 2015 (-29) le persone ricoverate, 1670 (-26) delle quali in area non critica e 345 (-3) in terapia intensiva.

Il calo dei ricoveri si conferma anche nell'area Veronese, dove sono attualmente 583 (-10) le persone costrette alle cure ospedaliere. L'area non critica ospita complessivamente 474 (-9) pazienti, mentre le terapie intesive hanno in cura 109 (-1) individui.

Questa la situazione ospedale per ospedale: a borgo Roma sono 71 (-10) i pazienti in area non critica e 24 (0) in terapia intesiva; a borgo Trento sono 37 (-2) i pazienti in area non critica e 32 (0) in terapia intesiva; a Legnago sono 70 (+1) i pazienti in area non critica e 8 (0) in terapia intesiva; a San Bonifacio sono 12 (0) i pazienti in area non critica e 7 (0) in terapia intesiva; a Villafranca (ospedale Covid-19 per il Veronese) sono 123 (+4) i pazienti in area non critica e 17 (-1) in terapia intesiva; a Marzana sono 36 (0) i pazienti in area non critica; a Negrar sono 78 (-3) i pazienti in area non critica e 10 (0) in terapia intesiva; a Peschiera sono 47 (+1) i pazienti in area non critica e 11 (0) in terapia intesiva.

Fra le 17 di mercoledì e le 8 di giovedì, sono 5 le persone decedute positive al Covid-19 in provincia: 2 all'ospedale di borgo Roma, 2 in quello di Villafranca e 1 a Negrar. Per quanto riguarda le persone dimesse, in Veneto hanno raggiunto quota 1001 (+50), 227 (+17) delle quali registrate nell'area scaligera.