Dal mattino al pomeriggio, nessun nuovo caso di coronavirus a Verona

Al primo bollettino di oggi, 10 maggio, aggiornato alle 8 di questa mattina, la Regione Veneto ha aggiunto un secondo resoconto, aggiornato alle 17 di oggi, sull'emergenza coronavirus. Lievi le differenze tra i due report, distanti tra loro nove ore, e principalmente riguardano i ricoverati in ospedale.

CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS. Sono solo 8 i nuovi tamponi positivi registrati in tutta la Regione. Il loro totale è salito a 18.730. Ben più consistente la discesa del numero di cittadini veneti attualmente positivi a Covid-19, diventati 5.554 (-37 in nove ore), e ancor più corposa la crescita dei negativizzati, diventati 11.515. Sale però anche il dato dei morti per coronavirus, toccando quota 1.661.

Nel Veronese non ci sono nuovi casi, si resta dunque a 4.944, e non cambia neanche il numero dei morti, rimasti 471. Lo spostamento c'è stato solo in due colonne, con 7 cittadini veronesi che da positivi al coronavirus sono diventati negativi.

RICOVERATI COVID NEGLI OSPEDALI. In nove ore ci sono stati diversi cambiamenti negli ospedali del Veneto, con ingressi e dimissioni di pazienti Covid. Nel complesso, però, cresce solo di 1 il numero dei ricoverati nei reparti, mentre resta invariato il numero di coloro che sono ricoverati in terapia intesiva. Nelle aree non critiche ci sono dunque 724 pazienti (409 positivi e 315 negativizzati), mentre nelle terapie intensive sono 74, equamente divisi tra positivi e negativizzati.

I pazienti Covid nelle aree non critiche degli ospedali veronesi sono saliti in nove ore da 138 a 141: a Borgo Roma sono 5, a Borgo Trento 8, a Legnago 9, a San Bonifacio 7, a Villafranca 60, a Marzana 16, a Bussolengo 16, a Negrar 12 e a Peschiera 8. Restano 14, infine, i pazienti positivi al coronavirus nelle terapie intensive: 6 a Borgo Trento, 1 a Legnago, 4 a Villafranca, 2 a Negrar e 1 a Peschiera.

Allegati