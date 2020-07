Scesi a 22 i comuni veronesi con residenti positivi al coronavirus

Nei mesi scorsi, tutti i comuni della provincia di Verona avevano almeno un cittadino positivo al coronavirus. Adesso, si fa prima a scrivere la lista dei comuni in cui il virus è presente. Settimana dopo settimana, si sono aggiunti nuovi territori all'elenco di coloro che non avevano residenti positivi al test a tampone. Ieri, 3 luglio, nell'aggiornamento fornito dall'Azienda Zero della Regione Veneto, il conto ha raggiunto quota 76 su 98 comuni veronesi. Significa che ci sono solo 22 comuni veronesi con domiciliati positivi al coronavirus e, tra questi, solo il capoluogo ne ha più di cinque.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco la lista dei comuni veronesi con, a fianco, il numero di residenti positivi al virus: