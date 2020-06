Coronavirus a Verona, in 24 ore un ricoverato in più e tre nuovi positivi

Dalle 17 di ieri, 15 giugno, alle 17 di oggi, nel Veronese sono stati individuati tre nuovi cittadini positivi al coronavirus, ma il numero dei morti è rimasto invariato. Questa è una delle considerazioni che si può trarre dalla lettura dell'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione Veneto sull'emergenza Covid-19.

Rispetto all'aggiornamento di questa mattina, si è aggiunto un nuovo tampone positivo nel Veronese (in totale ora sono 5.113), ma il numero di cittadini attualmente positivo è rimasto invariato (151), perché nel frattempo un cittadino positivo si è negativizzato. Nel pomeriggio di oggi i negativizzati veronese sono diventati 4.392, mentre i deceduti per Covid-19 rimangono 570.

In tutto il Veneto, i cittadini positivi individuati sono stati 19.225 (+4 rispetto a questa mattina) e il numero dei cittadini attualmente positivi è salito da 718 a 721. Sale anche il numero di veneti morti per Covid-19, da 1.982 a 1.987. I negativizzati veneti sono 16.517.

Cala il numero di veneti ricoverati negli ospedali per acuti a causa del coronavirus. I pazienti non critici sono passati in nove ora da 268 a 258 (36 positivi e 222 negativizzati). Stabili a 12 i pazienti in terapia intensiva, di cui solo 1 positivo al virus e ricoverato all'ospedale di Borgo Trento. Negli ospedali veronesi aumenta di un il numero di pazienti Covid nelle aree non critiche. In totale sono 14: a Borgo Roma 2, a Borgo Trento 1, a Villafranca 7, a Marzana 2 e a Bussolengo 2.

