Covid-19 nel Veronese: un nuovo caso positivo, un nuovo deceduto

Dopo giorni di stallo tornano a muoversi in provincia di Verona i dati più tristi riguardanti l'emergenza coronavirus, anche se lo spostamento è davvero minimo. Nell'aggiornamento delle ore 17 di oggi, 11 giugno, e rispetto alle cifre diffuse questa mattina, sono saliti di una unità sia il numero di casi positivi rilevati nel Veronese sia il numero dei morti per Covid-19.

CASI POSITIVI AL CORONAVIRUS. Il numero dei tamponi positivi analizzati in provincia di Verona è diventato 5.108, ma molti di questi casi positivi (4.332) si sono poi negativizzati. Sono invece 568, i deceduti per Covid nel Veronese. Restano quindi ancora 208 cittadini veronesi positivi al coronavirus.

Sostanzialmente stabili anche i dati regionali del Veneto. I casi positivi complessivamente scoperti sono 19.199, ma di questi solo 908 sono quelli ancora positivi. I negativizzati sono diventati 16.325, mentre il numero dei decessi per Covid-19 è salito a 1.966.

I RICOVERATI PER COVID-19. Rispetto a stamattina, c'è un ricoverato in meno positivo al coronavirus negli ospedali per acuti della provincia di Verona. Si è passati da 22 a 21: a Borgo Trento 1, a Borgo Roma 2, a Villafranca 8, a Marzana 2, a Bussolengo 5, a Peschiera del Garda 3. Non ci sono invece pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto, anche se in cura ci sono ancora 14 pazienti negativizzati. Scendono di poco i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti. Nell'ultimo aggiornamento se ne contano 297, di cui 52 positivi e 245 negativizzati.

