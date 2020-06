Un nuovo ricoverato per Covid, ma stabile il numero dei morti a Verona

Nessun nuovo decesso per Covid-19 in provincia di Verona tra il pomeriggio di ieri, 4 giugno, e questa mattina. Il primo bollettino diffuso oggi dalla Regione Veneto sull'emergenza coronavirus, aggiornato alle 8 di stamane, conferma l'andamento dei bollettini precedenti e non contiene grossi cambiamenti rispetto a quello diffuso ieri alle 17.

Il bollettino di questa mattina contiene il nuovo calcolo, aggiornato alle 20 di ieri, sui cittadini posti in isolamento. In Veneto sono 1.145, di cui 332 in provincia di Verona.

È invece aggiornata alle 8 di questa mattina la tabella sui casi positivi al coronavirus scovati in Veneto con i test a tampone. In tutta la regione, il numero dei positivi è salito a 19.174 (+4 rispetto a ieri sera), ma di questi solo 1.229 sono attualmente positivi. Gli altri sono per lo più negativizzati (16.007), mentre è rimasto stabile il numero dei deceduti (1.938).

In provincia di Verona tra ieri sera e questa mattina si è aggiunto un solo tampone positivo ai 5.102 precedentemente analizzati. Calano vistosamente da 385 a 348 i veronesi attualmente positivi al virus. E rimanendo invariato il numero dei morti (561), significa che tutti coloro che non sono più positivi al virus si sono negativizzati. Il totale dei negativizzati veronesi è quindi salito a 4.194.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli ospedali veneti, diminuiscono i pazienti Covid. I non critici sono 347 (251 negativizzati e 96 positivi), mentre nelle terapie intensive ce ne sono 20 (2 ancora positivi e 18 negativizzati).

In provincia di Verona, di positivi al coronavirus in terapia intensiva rimane solo un paziente a Borgo Trento, mentre i non critici sono saliti nella notte da 31 a 32: a Borgo Roma 2, a Borgo Trento 1, a San Bonifacio 1, a Villafranca 15, a Marzana 2, a Bussolengo 7, a Negrar 2 e a Peschiera 2.

Allegati