Coronavirus a Verona, solo un nuovo contagiato ma altri tre decessi

Un nuovo contagiato e tre nuovi morti per Covid-19 nel Veronese dalle 8 alle 17 di oggi, 4 giugno. Sono dati che si possono leggere nel nuovo aggiornamento fornito dalla Regione Veneto, nel quale si possono appunto notare leggeri cambiamenti con i numeri diffusi questa mattina.

CASI POSITIVI AL CORONAVIRUS. In provincia di Verona si è aggiunto un nuovo tampone positivo a quelli effettuati dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei contagiati è salito a 5.102, ma coloro che risultano attualmente positivi al test sono solo 385 (-17 rispetto a questa mattina). I negativizzati sono saliti a 4.156 (+15 rispetto a questa mattina) e i morti sono diventati 561 (+3 rispetto a stamattina).

In tutto il Veneto i tamponi positivi registrati complessivamente sono cresciuti fino a 19.170, ma il numero di chi è attualmente positivo è sceso di 21 unità (1.298). E i negativizzati aumentano (sono diventati 15.934) in misura superiore rispetto ai deceduti (complessivamente 1.938).

I RICOVERATI PER COVID-19. Diminuisce il numero di ricoverati dopo il contagio da coronavirus. In tutto il Veneto sono 353 i non critici (257 negativizzati e 96 ancora positivi), mentre in terapia intensiva i pazienti Covid sono 19 (2 ancora positivi e 17 negativizzati).

In provincia di Verona i pazienti Covid non critici sono scesi in nove ore da 33 a 31: a Borgo Roma 2, a San Bonifacio 1, a Villafranca 15, a Marzana 2, a Bussolengo 8, a Negrar 2 e a Peschiera 1. Un solo paziente positivo al coronavirus si trova nelle terapie intensive veronesi ed è nell'ospedale di Borgo Trento.

