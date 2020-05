Coronavirus a Verona, un morto nella notte e cinque nuovi contagiati

Letto anche dal presidente del Veneto Luca Zaia durante l'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus, è stato trasmesso il bollettino sulla diffusione del virus in regione aggiornato alle 8 di questa mattina, 24 maggio. Rispetto al bollettino delle 17 di ieri, quello di stamattina contiene anche un nuovo ragguaglio sul numero dei veneti in isolamento domiciliare, un numero aggiornato alle 20 di ieri. Complessivamente in isolamento ci sono 2.619 cittadini veneti, di cui 724 veronesi.

CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS. Tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina si sono aggiunti 12 nuovi tamponi positivi in tutta la regione, di cui 5 rilevati in provincia di Verona. Il totale dei tamponi positivi in Veneto è passato a 19.086, numero che è la somma tra i veneti attualmente positivi (2.660), i negativizzati (14.557) e i deceduti per coronavirus (1.869).

Nel Veronese, la somma di tutti i tamponi positivi è salita a 5.075. Scendono di 9 unità i veronesi attualmente positivi (856), mentre i negativizzati salgono a 3.676 (+13) e nella notte è deceduto un veronese per Covid-19. I morti in provincia di Verona per questa epidemia sono quindi 543.

RICOVERATI COVID IN OSPEDALE. Scende il numero dei malati a causa del coronavirus che necessitano di cure ospedaliere. In Veneto, i pazienti Covid in ospedale sono in totale 522. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 482 pazienti Covid (185 ancora positivi e 297 negativizzati), mentre gli altri 40 si trovano nelle terapie intensive (11 positivi e 29 negativizzati).

Nessuna variazione tra i pazienti Covid negli ospedali veronesi. I positivi al virus nelle aree non critiche sono sempre 63: a Borgo Roma 5, a Borgo Trento 2, a San Bonifacio 2, a Villafranca 24, a Marzana 3, a Bussolengo 16, a Negrar 5 e a Peschiera del Garda 6. E sempre quattro i veronesi in terapia intensiva: 1 a Borgo Trento, 1 a Legnago e 1 a Villafranca.

