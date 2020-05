Oltre cento veronesi non più positivi al coronavirus in nove ore

L'emergenza coronavirus in Veneto migliora al di fuori degli ospedali e rimane stabile all'interno dei nosocomi. L'aggiornamento delle ore 17 di oggi, 18 maggio, mostra uno spostamento lieve rispetto a quello di questa mattina e sostanzialmente in linea con l'andamento di questi giorni.

I CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS. I nuovi tamponi positivi registrati in tutta la regione nelle ultime nove ore sono 10, di cui 7 in provincia di Verona. Nel Veronese si sono infettati complessivamente 5.015 persone, mentre in tutto il Veneto la somma è di 18.960 contagiati. Coloro che però attualmente sono positivi al virus sono molti di meno, se ne contano 1.341 in provincia di Verona (-123 rispetto a questa mattina) e 3.847 in tutta la regione (-157 rispetto a questa mattina). Come per tutti gli altri malati, anche i pazienti Covid hanno due esiti possibili: o si guarisce o si muore e per fortuna i guariti sono tanti. I negativizzati sono diventati 3.155 nel Veronese (+128 rispetto a questa mattina) e 13.299 in Veneto (+156 rispetto al mattino). Due i nuovi deceduti per coronavirus in provincia di Verona (in totale sono 519) ed undici nel Veneto (1.814 in totale).

I RICOVERATI COVID NEGLI OSPEDALI PER ACUTI. Pochi cambiamenti si contano nei nosocomi veneti. In tutta la regione i ricoverati sono 579, di cui 534 nelle aree non critiche (263 positivi e 271 negativizzati) e 45 nelle terapie intensive (18 positivi e 27 negativizzati).

Nei reparti non critici degli ospedali veronesi i ricoverati positivi sono 88 (-1 rispetto a stamattina): 4 a Borgo Roma, 4 a Borgo Trento, 3 a San Bonifacio, 34 a Villafranca, 10 a Marzana, 17 a Bussolengo, 10 a Negrar e 6 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi i Covid positivi sono ancora 7: a Borgo Trento 1, a Legnago 1, a Villafranca 1, a Negrar 2 e a Peschiera 2.

Allegati