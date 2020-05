Altri 5 morti per Covid nel Veronese, ma continua il calo dei ricoverati

Isolati, malati, ricoverati, morti, guariti, ricoverati. Parole che in questo periodo associamo ad una sola malattia: Covid-19. Parole incasellate nelle tabelle dei bollettini ed associate ai numeri che fortunatamente stanno migliorando. E sono aggiornati alle 8 di questa mattina, 10 maggio, i numeri forniti dal primo bollettino della Regione Veneto. Solo il numero dei cittadini in isolamento domiciliare è aggiornato alle 20 di ieri sera, 9 maggio. Gli isolati in Veneto sono 5.014, di cui 915 in provincia di Verona; cifre in calo rispetto alle 24 ore precedenti: 5.163 in Veneto e 921 in provincia di Verona.

CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS. Rispetto all'ultimo bollettino di ieri, continua ad esserci una crescita nei risultati positivi dei test a tampone realizzati in Veneto, ma continua ad essere più grande la crescita dei negativizzati, cioè di coloro che hanno avuto il virus ed ora non ce l'hanno più. In Veneto, è di 18.722 il totale dei tamponi positivi (+20 rispetto alle 17 di ieri). Il numero dei veneti attualmente positivi è però sceso 5.591, i negativizzati sono saliti a 11.474 e sale anche il numero di morti (1.657).

In provincia di Verona l'andamento è lo stesso. I tamponi positivi sono saliti a 4.944 (+9 rispetto a ieri pomeriggio). I veronesi attualmente positivi al coronavirus sono 2.043 (-41 rispetto a ieri pomeriggio), i negativizzati sono 2.430 e i morti sono diventati 471 (+5 rispetto all'ultimo bollettino di ieri).

PAZIENTI COVID NEGLI OSPEDALI. I malati di Covid-19 negli ospedali veneti sono sempre di meno. Dalle 17 di ieri, ce ne sono 14 in meno nelle aree non critiche e 2 in meno nelle terapie intensive. In totale, ci sono 721 ricoverati per coronavirus nei reparti degli ospedali per acuti veneti (408 ancora positivi e 313 negativizzati). Nelle terapie intensive venete ci sono 75 pazienti Covid (37 positivi e 38 negativizzati).

Negli ospedali veronesi ci sono 138 pazienti positivi al coronavirus nelle aree definite non critiche (ieri pomeriggio erano 145): 6 a Borgo Roma, 8 a Borgo Trento, 9 a Legnago, 7 a San Bonifacio, 55 a Villafranca, 16 a Marzana, 16 a Bussolengo, 13 a Negrar e 8 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi si è passati dai 15 di ieri pomeriggio ai 14 di questa mattina: 6 a Borgo Trento, 1 a Legnago, 4 a Villafranca, 2 a Negrar e 1 a Peschiera.

