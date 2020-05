Crescita zero per i nuovi casi positivi di coronavirus in tutto il Veneto

Oggi, 21 maggio, tra le 8 di mattina e le 5 del pomeriggio, zero tamponi positivi in tutto il Veneto. Quindi, nessun nuovo caso di coronavirus in tutta la regione in nove ore. È questo il primo dato che salta all'occhio nel bollettino pomeridiano diffuso dalla Regione Veneto. Mentre i malati continuano a negativizzarsi e ad uscire dagli ospedali.

CASI POSITIVI DI CORONAVIRUS. In tutto il Veneto sono quindi rimasti 19.038 i tamponi positivi, dei quali 5.053 registrati in provincia di Verona. Ma i numeri delle 17 di oggi non sono identici a quelli di questa mattina. Infatti, non ci sono nuovi casi di infezione, e quelli rilevati nei giorni scorsi calano. In tutta la regione sono 3.247 i cittadini attualmente positivi al coronavirus (stamattina erano 3.286). Alcuni veneti positivi si sono negativizzati (passati da 13.911 a 13.938) e purtroppo altri sono deceduti. I morti sono cresciuti da 1.841 a 1.853.

I veronesi ancora positivi al coronavirus sono 1.060, sette in meno di questa mattina. Di questi sette, tre sono i nuovi negativizzati (saliti a 3.456) e quattro i nuovi deceduti. I morti per Covid-19 in provincia di Verona sono ora 537.

RICOVERATI COVID IN OSPEDALE. In regione, sono scesi a 550 i ricoverati per coronavirus, 510 si trovano in reparti definiti non critici (234 positivi e 276 negativizzati durante il ricovero) e 40 nelle terapie intensive (13 positivi e 27 negativizzati durante il ricovero). Il numero dei dimessi cresce costantemente e questo pomeriggio ha raggiunto quota 3.244 in tutto il Veneto.

Negli ospedali della provincia di Verona, i ricoverati positivi al coronavirus in area non critica sono 81, stabili rispetto a questa mattina: 5 a Borgo Roma, 2 a Borgo Trento, 4 a San Bonifacio, 30 a Villafranca, 9 a Marzana, 18 a Bussolengo, 7 a Negrar e 6 a Peschiera del Garda. È sceso di uno il numero di pazienti Covid nelle terapie intensive: 1 a Borgo Trento, 1 a Legnago, 1 a Villafranca, 2 a Negrar e 1 a Peschiera. Sei in totale.

