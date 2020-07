Un nuovo contagiato dal coronavirus nel Veronese, ma calano i malati

Nonostante un nuovo infettato, cala il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Verona. Lo attesta l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione Veneto oggi, 1 luglio, alle 17.

Rispetto al bollettino della mattina, nel Veronese si registra un nuovo tampone positivo, facendo così salire a 5.129 il numero dei contagiati veronesi dall'inizio della pandemia. La maggior parte dei contagiati (4.510) si è però negativizzata, mentre resta stabile a 574 il numero dei veronesi deceduti per Covid-19. Significa che attualmente sono solo 45 i veronesi positivi al virus, sette in meno rispetto a stamattina.

Lo stesso andamento si registra in tutta la regione Veneto, dove dalle 8 alle 17 di oggi si sono aggiunti altri sei tamponi positivi, facendo salire il totale a 19.295. Resta fermo a 2.022 il numero dei morti per Covid-19, mentre i veneti attualmente positivi sono 10 in meno (408) e i negativizzati sono saliti a 16.865.

Stabile il numero dei positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi. Restano 5, curati nei reparti degli ospedali di Borgo Trento (1) e di Bussolengo (4).

Scende, invece, il numero di ricoverati per Covid-19 in tutto il Veneto. Negli ospedali della regione sono ricoverati 8 pazienti negativizzati in terapia intensiva, mentre nelle aree definite non critiche ci sono 173 pazienti (18 ancora positivi e 155 negativizzati).

