Positivi al coronavirus, azzerato il numero nelle terapie intensive veronesi

L'aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Veneto delle ore 17 di oggi, 29 giugno, differisce di un solo dato rispetto a quello delle ore 8 di questa mattina, ma è un cambiamento che psicologicamente può avere una sua influenza: non c'è più il paziente positivo nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, ma ce n'è uno nell'area definita non critica del medesimo ospedale.

Al momento, dunque, non ci sono pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto, ma ci sono 10 pazienti negativizzati dal virus. Mentre negli altri reparti degli ospedali veronesi, i ricoverati per Covid-19 sono 189 (+2 rispetto a questa mattina), di cui 171 negativizzati e 18 positivi al coronavirus. E fra i 18 positivi, 7 sono in ospedali veronesi: uno è quello di Borgo Trento, non più in terapia intensiva, uno a Villafranca e cinque nell'ospedale di Bussolengo.

Per quanto riguarda i casi positivi, non cambia nulla nel Veronese. I tamponi positivi complessivi restano 5.126 e stabili anche i cittadini attualmente positivi al virus (58). Non si registrano nuovi decessi (572) e quindi anche i negativizzati restano 4.496.

In Veneto cambia poco rispetto a questa mattina, dato che è stato trovato solo un nuovo contagiato nel Trevigiano. Quindi i positivi scoperti in Veneto salgono a 19.279, ma quelli che sono attualmente positivi sono 460 (-2 rispetto a stamattina). Salgono a 2.012 i morti per Covid-19 in Veneto, mente i negativizzati sono 16.807.

