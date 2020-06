Coronavirus, nuovo contagiato nel Veronese ma cala il numero dei malati

Un nuovo cittadino veronese è risultato positivo al coronavirus, ma altri si sono negativizzati e quindi prosegue il calo dei contagiati nel Veronese. Una tendenza simile a quella regionale, visibile attraverso i dati diffusi questa mattina, 23 giugno, e aggiornati alle ore 8, come anche attraverso l'ultimo aggiornamento di oggi, quello delle ore 17.

In provincia di Verona, si è aggiunto questo pomeriggio un nuovo tampone positivo al totale di quelli rilevati nel territorio scaligero. I tamponi positivi veronesi sono così saliti a 5.123. Diminuiscono, però, i cittadini attualmente positivi nel Veronese. Stamattina erano 76 ed oggi pomeriggio sono 72. Non ci sono nuovi decessi per Covid-19 (in totale sono 572 in provincia di Verona) e quindi sale solamente il numero dei negativizzati, che passa da 4.474 a 4.479.

Stesso andamento in regione. I tamponi positivi veneti sono saliti a 19.250, ma il numero di chi è attualmente positivo è sceso da 564 a 560. Nessun nuovo morto, quindi il conto totale del Veneto resta fermo a 2.004, mentre i negativizzati salgono a 16.687.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calano anche i ricoverati negli ospedali per acuti veneti. Stabili a 11 quelli in terapia intensiva (1 positivo e 10 negativizzati), scendono i pazienti Covid nelle aree non critiche degli ospedali, da 221 a 217 (29 positivi e 188 negativizzati). In provincia di Verona, i positivi al coronavirus negli ospedali calano di 1. Nella terapia intensiva di Borgo Trento c'è ancora un solo paziente, mentre nelle aree non critiche i malati di Covid-19 sono scesi da da 12 a 11 (8 a Bussolengo e 3 a Villafranca).

Allegati