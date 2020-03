Coronavirus, nel Veronese le persone "positive" sfiorano le 1800 unità

Sono saliti a 8100 i tamponi positivi al Coronavirus in Veneto, secondo il bollettino emesso dalla Regione Veneto relativo alle ore 17 del 28 marzo, 170 in più rispetto a quello delle ore 8, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 20000.

Nel Veronese è stata toccata quota 1790 positivi, 36 in più rispetto alla mattinata di domenica, mentre in 3836 si trovano in isolamento domiciliare.

Se guardiamo i ricoveri ospedalieri, questi sono saliti a 1574 nella'area non critica in Regione (+15 rispetto al mattino), mentre 349 si trovano in terapia intensiva. I dimessi dal 21 febbraio ad oggi sono 704, mentre i deceduti positivi al Covid-19 sono 368, 16 in più rispetto alla mattinata.

Guardando nello specifico la situazione di Verona, sono 441 le persone ricoverate in area non critica, mentre le terapie intensive scaligera ospitano complessivamente 111 pazienti. Questa la situazione ospedale per ospedale: in borgo Roma 77 si trovano in area non critica (-8) e 24 (-1) in terapia intesiva; a borgo Trento 36 in area non critica (0) e 34 in terapia intensiva (-1); a Legnago 60 in area non critica (+1) e 8 in terapia intensiva (0); a San Bonifacio 19 in area non critica (+1) e 8 in terapia intensiva (+3); a Villafranca (ospedale Covid-19 per il Veronese) 118 in area non critica (-5) e 20 in terapia intensiva (0); a Marzana 19 in area non critica (+16); a Negar 69 in area non critica (-1) e 10 in terapia intensiva (0); a Peschiera 43 in area non critica (-2) e 11 in terapia intensiva (+2).

Dall'inizio dell'emergenza i pazienti dimessi dai nosocomi veronesi sono 154, mentre i deceduti sono diventati 110: 3 in più rispetto alla mattinata.