Covid-19 nelle case di riposo veronesi, 420 contagiati e 177 deceduti

Ne ha fatto un accenno ieri, 18 maggio, anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin al termine dell'aggiornamento sull'emergenza coronavirus. La diffusione di Covid-19 nelle case di riposo venete sembra essersi arrestata ed i casi di positività diminuiscono. Rispetto a due settimane fa, gli anziani positivi al test a tampone sono diminuti dell'1,9% (-637), mentre tra chi lavoro in quelle strutture la diminuzione dei test positivi è stata dell'1,2% (-368).

La situazione nelle residenze per anziani migliora, ma non abbastanza da permettere un calo dell'attenzione. I numeri, infatti, sono ancora alti, soprattutto nell'area dell'Ulss 9 Scaligera, ovvero la provincia di Verona. Il Veronese è il territorio con più case di riposo infettate dal coronavirus (75) e il totale di ospiti in queste case di riposo è di 5.294. Sono 420 (7,9%) i casi positivi riscontrati tra gli anziani veronesi, 42 dei quali sono stati ricoverati. E dall'inizio dell'emergenza sono stati 177 gli ospiti delle case di riposo della provincia di Verona morti per Covid-19.

Tra chi lavora nelle case di riposo veronesi, dipendenti e non, sono 210 i casi positivi riscontrati su un totale di 5.535 lavoratori (3,8%).

