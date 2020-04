Meno pazienti Covid nei reparti ma non nelle terapie intensive veronesi

Secondo bollettino di oggi, 30 aprile, sull'emergenza coronavirus in Veneto. Dopo quello aggiornato alle 8 di questa mattina, la Regione Veneto ha diffuso un secondo report aggiornato alle 17.

I CASI POSITIVI AL COVID-19. Rispetto alle 8 di stamane, il numero di cittadini positivi ai test a tampone eseguiti in Veneto è salito di 54 unità in regione, arrivando a 18.014. Si tratta, come sempre, di un dato cumulativi, suddiviso poi in tre parti dalla Regione: i cittadini veneti attualmente positivi sono 8.191, mentre sono 8.349 i negativizzati. I restanti 1.474 sono purtroppo i casi positivi deceduti.

A Verona si conta il più alto numero di casi positivi in regione, 4.679 (+13 nelle ultime 9 ore), ma fortunatamente cala il numero dei veronesi attualmente positivi (2.842). Sale la curva dei negativizzati, giunti a 1.423. Ma sfortunatamente si aggiorna anche il numero dei morti, saliti a 414 (+3 rispetto al dato di questa mattina).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I RICOVERATI PER COVID-19. La Regione Veneto scende sotto la soglia psicologica dei 1.000 pazienti ricoverati nelle aree non critiche (990) e si avvicina anche alla soglia dei 100 ricoverati nelle terapie intensive. Anche questo dato è in calo ed ha raggiunto la cifra di 110.

Negli ospedali veronesi calano i pazienti Covid non critici, ma aumento seppur di poco i pazienti in terapia intensiva. Nei reparti, i malati di coronavirus veronesi sono 322 (-10 in nove ore): 25 a Borgo Roma, 13 a Borgo Trento, 32 a Legnago, 3 a San Bonifacio, 83 a Villafranca, 58 a Marzana, 23 a Bussolengo, 3 a Bovolone, 39 a Negrar e 43 a Peschiera del Garda. Nelle terapie intensive veronesi, invece, ci sono 39 pazienti Covid (+1 in nove ore): 10 a Borgo Roma, 11 a Borgo Trento, 4 a Legnago, 1 a San Bonifacio, 8 a Villafranca, 4 a Negrar e 1 a Peschiera.

I dimessi dagli ospedali veneti sono saliti dai 2.607 di questa mattina ai 2.631 di questo pomeriggio. Nel Veronese i dimessi sono passati da 725 a 735.