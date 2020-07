Covid-19: nuovo morto veronese, stabili i contagiati ed i ricoverati

Un altro cittadino veronese morto per Covid-19. L'aggiornamento delle 17 di oggi, 14 luglio, dell'emergenza coronavirus in Veneto mostra un deceduto in più in territorio scaligero rispetto all'aggiornamento delle 8 di stamane.

Salgono così a 579 i morti per Covid-19 in provincia di Verona. Un provincia in cui dalle 8 alle 17 di oggi non si sono registrati nuovi contagi. Rimangono quindi 5.141 i tamponi positivi processati nel Veronese. Però, molti dei cittadini risultati positivi col tempo sono riusciti a liberarsi del virus e quindi a "negativizzarsi". I negativizzati veronesi sono 4.518 e questo significa che i veronesi attualmente positivi al virus sono 44.

Il morto veronese per Covid-19 non è stato l'unico in giornata in Veneto. Due sono state le nuove vittime conteggiate dalla Regione e così la somma totale è salita a 2.043. I nuovi contagiati in regione (14 nelle ultime nove ore) hanno fatto salire il numero dei tamponi positivi rilevati a 19.434. Nessuno dei cittadini già positivi si è negativizzato (il totale è fermo a 16.952) e quindi sale anche il numero dei veneti attualmente positivi al virus (da 427 a 439).

Piccola crescita anche nel numero dei ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. I pazienti Covid in Veneto passano da 134 a 136, uno in più in terapia intensiva (in totale sono 9, di cui 2 ancora positivi) ed uno in più in area non critica (in totale sono 127, di cui 31 ancora positivi).

I pazienti positivi negli ospedali veronesi rimangono 5, due a Borgo Roma (di cui uno in terapia intensiva), uno a Legnago, uno a Villafranca ed uno a Peschiera.

