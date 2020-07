Covid-19, un nuovo morto in Veneto. Stabile la situazione a Verona

Un miglioramento simile a quello di ieri, 4 luglio, è stato registrato oggi nell'aggiornamento delle 17 sull'emergenza coronavirus in provincia di Verona. Stabili i numeri di contagiati, ricoverati e morti, scende leggermente quello dei cittadini attualmente positivi, numero che era cresciuto nell'aggiornamento delle 8 di questa mattina.

Dalle 8 alle 17 di oggi, nessun nuovo veronese è stato trovato positivo al coronavirus. Il numero dei tamponi con esito positivo è infatti fermo a 5.130. Nello stesso arco di tempo un veronese si è negativizzato e quindi i cittadini al momento positivi scendono a 39 mentre i negativizzati salgono a 4.517. Fermi a 574 i morti in provincia di Verona per Covid-19.

Nessun nuovo contagiato neanche nel resto del Veneto, dove scendono a 358 i cittadini attualmente positivi al virus. Due veneti, infatti, oggi si sono negativizzati ed uno purtroppo è morto. I negativizzati in tutta la regione salgono a 16.917, mentre i morti diventano 2.024.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Invariata l'istantanea dei ricoveri per Covid-19 negli ospedali veronesi. I positivi in ospedale restano 4, ricoverati nei reparti dell'ospedale Orlandi di Bussolengo. Nessuno di loro è in terapia intensiva.

In Veneto, restano 10 i pazienti ancora in terapia intensiva a causa del Covid, due di loro sono positivi e gli altri sono negativizzati. Scende da 169 a 168, infine, il numero dei ricoverati in Veneto nelle aree definite non critiche. Tra di loro ci sono 15 positivi e 153 negativizzati.

Allegati