Coronavirus a Verona, quattro nuovi contagi. Stabili i ricoverati e i morti

Nell'aggiornamento delle 8 di questa mattina, 11 luglio, non era stato segnalato nessun nuovo caso di contagio da coronavirus in provincia di Verona. Se ne sono aggiunti quattro, però, questo pomeriggio come riportato nel nuovo aggiornamento diffuso dalla Regione Veneto, quello delle 17. Stabile invece il conto dei deceduti e dei ricoverati in ospedale per Covid-19.

Sale quindi il conto dei tamponi positivi analizzati nel Veronese: dai 5.133 di questa mattina si passa a 5.137. Ma sale anche il numero dei veronesi negativizzati, ovvero di coloro che non sono più positivi al coronavirus: dai 4.518 di questa mattina si passa a 4.520. Il numero dei morti a Verona per Covid-19 rimane fermo a 577 e quindi il conto è facile da fare: i veronesi attualmente positivi al coronavirus sono 40 (stamattina erano 38).

I quattro nuovi positivi di Verona si aggiungo ad altri quattro nuovi positivi nel resto della regione. Significa che i tamponi che hanno avuto esito positivo in Veneto per scoprire chi è stato infettato dal virus sono saliti a 19.387. Attualmente in Veneto i positivi sono 400 (+2 rispetto a questa mattina), i negativizzati sono 16.948 (+6 rispetto a questa mattina) e non ci sono nuovi morti per Covid-19 in regione. Il totale dei deceduti rimane dunque fermo a 2.039.

Calano di poco i ricoverati in Veneto. Questa mattina se ne erano contati due in più (142) nelle aree non critiche degli ospedali, mentre questo pomeriggio ce n'è uno in meno (141, di cui 19 positivi e 122 negativizzati). Sempre 9 i pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto (3 positivi e 6 negativizzati). Non si registrano spostamenti tra i ricoverati veronesi positivi al coronavirus. Tre erano questa mattina e tre sono questo pomeriggio, due a Borgo Roma (di cui uno in terapia intensiva) ed uno a Legnago.

