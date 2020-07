Tre nuovi morti in Veneto per Covid-19, situazione stabile nel Veronese

Dalle 8 alle 17 di oggi, 21 luglio, non ci sono stati cambiamenti per quel che riguarda l'emergenza coronavirus in provincia di Verona. I numeri di contagiati e ricoverati restano gli stessi, mentre a livello regionale i contagiati salgono leggermente e i ricoverati calano leggermente.

L'aggiornamento di questo pomeriggio non mostra mutamenti nel Veronese rispetto a quello della mattina. Il numero di veronesi risultati positivi ai test a tampone rimane 5.156. Tra questi, ce ne sono 53 che sono attualmente affetti dal virus, gli altri si sono negativizzati (4.522), oppure purtroppo sono deceduti (581).

In tutto il Veneto, invece, i tamponi positivi sono saliti a 19.677 (+6 rispetto a questa mattina), ma il numero dei veneti attualmente positivi è salito solo di uno, da 624 a 625. Due dei cittadini che erano positivi si sono negativizzati (ora il totale dei negativizzati è 16.996), ma purtroppo tre sono deceduti. Ora i morti per Covid-19 in Veneto sono 2.056.

Rimangono cinque i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesei: quattro di loro sono in area non critica (a Borgo Roma, Villafranca e Peschiera del Garda), mentre 1 è in terapia intensiva a Borgo Roma.

Cala invece il numero di ricoverati in regione. Questa mattina erano 119 in area non critica e 7 in terapia intensiva. Questo pomeriggio sono diventati 117 in area non critica e sono rimasti sempre 7 in terapia intensiva. I positivi in area non critica sono 35, gli altri sono negativizzati. Mentre nelle terapie intensive venete, i positivi al coronavirus sono 2.

