Tra i positivi al coronavirus, ancora un veronese in meno. Stabili i ricoverati

Scende ancora di uno il numero dei cittadini veronesi attualmente positivi al coronavirus e, come questa mattina, non si registrano nuovi casi di contagio.

Continuano ad essere lievi e positivi i cambiamenti riguardanti l'emergenza Covid-19 in Veneto e a Verona. I tamponi che hanno avuto esito positivo nel Veronese rimangono 5.129 anche nell'ultimo bollettino di oggi, 4 luglio, quello aggiornato alle ore 17. Invariato anche il numero dei morti per Covid-19 (574), mentre un positivo si è negativizzato in giornata. Questo significa che i veronesi attualmente positivi scendono da 40 a 39 e i negativizzati salgono a 4.516.

In Veneto, due nuovi tamponi positivi nel Padovano hanno fatto salire il conteggio complessivo a 19.320. Scendono, invece, i veneti attualmente positivi al virus, da 388 a 382. E con i morti fermi a 2.023, significa che i positivi in meno si sono tutti negativizzati. Il totale di coloro che non è più positivo al tampone è infatti salito a 16.915.

Invariato il numero dei pazienti positivi ricoverati negli ospedali veronesi. Restano 4 e tutti in aree non critiche dell'ospedale Orlandi di Bussolengo. In Veneto invece sale da 9 a 10 il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva, due di loro sono positivi mentre gli altri otto sono negativizzati. Nelle aree non critiche degli ospedali regionali, i pazienti Covid restano 169 (153 negativizzati e 16 positivi).

