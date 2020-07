Coronavirus nel Veronese, un positivo ed un ricoverato in meno

In provincia di Verona, un positivo in meno al coronavirus ed un ricoverato in meno per Covid-19. Il primo aggiornamento di oggi, 4 luglio, sull'emergenza coronavirus in Veneto mostra poche differenze rispetto al bollettino precedente, quello delle 17 di ieri sera. Poche differenze, ma tutte positive per la provincia scaligera, mentre per il resto della regione non ci sono solo cambiamenti positivi.

Tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina, sono stati scoperti due nuovi cittadini positivi al coronavirus in Veneto, uno nel Trevigiano e uno nel Vicentino. In provincia di Verona, dunque, il numero totale di tamponi positivi rimane fermo a 5.129, mentre a livello regionale il loro numero è 19.316.

Cala la cifra di veronesi attualmente positivi al virus. Ieri sera erano 41, stamattina sono 40. Il numero di morti è stabile a 574 e quindi sale di uno (4.515) il numero dei veronesi negativizzati. In Veneto, invece, i cittadini attualmente positivi sono saliti di una unità (388), come anche il numero dei negativizzati (16.907). Fermo ancora a 2.023 il dato dei morti in tutta la regione per Covid-19.

I positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi sono scesi da 5 a 4 e si trovano tutti in reparti non critici dell'ospedale di Bussolengo. I pazienti Covid negli ospedali veneti restano 178. Di questi, 9 si trovano in terapia intensiva (1 positivo e 8 negativizzati) e 169 in aree non critiche (153 negativizzati e 16 ancora positivi).

