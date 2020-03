Coronavirus, controlli in bar e negozi etnici a Verona: sequestrata attività

La polizia locale di Verona ha posto sotto sequestro un negozio etnico in via Gaspare del Carretto, nel quartiere Golosine. I controlli hanno riguardato anche altri negozi etnici della città e la grande distribuzione, per verificare che tutti rispettassero le disposizioni introdotte dalle autorità per limitare i contagi da coronavirus.

All’interno dell'esercizio delle Golosine, gli agenti hanno trovato undici avventori che consumavano alcolici, in spazi ristretti e in totale violazione delle norme per il contenimento della diffusione del virus.

Le pattuglie hanno poi verificato il rispetto delle norme nei supermercati, concentrandosi sui bar presenti all'interno della grande distribuzione, e nei negozi alimentari etnici di vari quartieri della città. Le verifiche nei supermercati sono state utili anche per avvisare il personale dei punti vendita di indossare mascherine e guanti, dispositivi di sicurezza utili per contenere il contagio.

Agli accertamenti della polizia locale ha partecipato anche l'assessore alla sicurezza Daniele Polato, che ha detto: «La polizia locale sta procedendo con decine di controlli. Abbiamo verificato che anche i bar, all’interno dei supermercati, fossero regolarmente chiusi. Tutti i bar controllati rispettavano la normativa. L'attività è continuata nei negozi alimentari etnici e purtroppo, in questo caso, abbiamo trovato una seria violazione. L'attività di controllo degli agenti continuerà per garantire a tutti salute e sicurezza».