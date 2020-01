Hanno dormito anche a Verona i turisti cinesi contagiati dal Coronavirus

È arrivata direttamente dal Ministero della salute la conferma che la coppia di turisti cinesi, ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma perché contagiati dal Coronavirus, ha fatto tappa anche a Verona nel suo tour per l'Italia. E dopo la conferma ministeriale, la Regione Veneto ha inviato i sanitari del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 9 Scaligera ad effettuare le necessarie indagini nell'hotel veronese in cui la coppia ha soggiornato per una notte.

Dunque, è vero: il primo caso di Coronavirus in Italia ha toccato marginalmente anche Verona. Marginalmente perché, secondo le autorità, un rischio reale di contagio ci può essere solo se il malato manifesta i sintomi di questa malattia. Comunque, la Regione ha voluto gestire immediatamente la situazione, onde evitare allarmi ingiustificati.

I sanitari dell'Ulss 9 Scaligera hanno effettuato un'accurata indagine epidemiologica, ricostruendo i contatti avuti dalla coppia e accertando che un contatto erano avvenuto solo con un addetto dell'hotel. La persona in questione, per precauzione, è stata sottoposta alle procedure della sorveglianza attiva, che prevedono la verifica costante delle condizioni di salute e della temperatura corporea. E nulla di anomalo finora è emerso.