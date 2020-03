Coronavirus, Confcommercio: «Valutare se ha senso aprire saracinesca»

Il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena ha lanciato oggi, 10 marzo, un duplice appello: il primo alle istituzioni che in questo lungo periodo di emergenza legato al coronavirus devono aiutare le attività economiche in difficoltà; il secondo è agli imprenditori associati all'associazione di catogoria che Arena rappresenta, a cui viene chiesto di valutare attentamente la scelta tra aprire o di tenere abbassate le saracinesche.

Mi appello al senso di responsabilità degli imprenditori che rappresento e che sono convinto si dimostreranno quali sono: determinati e generosi - ha detto Arena - In moltissimi hanno già deciso in autonomia di chiudere temporaneamente il proprio locale o il proprio negozio, se non essenziale alla comunità, per dare il proprio contributo. Al contempo, però, serve un'azione parallela, urgente, immediata, da parte delle istituzioni per sostenere il sistema economico; il che significa, in concreto, imprese, posti di lavoro, famiglie, persone. Siamo in attesa che le nostre prime richieste poste al Governo vengano accolte, ossia l'attivazione di tutte quelle misure essenziali, indispensabili e improrogabili, quali la sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura burocratica, la sospensione dei pagamenti delle utenze, la moratoria dei contributi previdenziali e assistenziali per imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, la moratoria dei mutui bancari e ammortizzatori sociali veloci e retroattivi.