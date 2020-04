Coronavirus in provincia di Verona, tre comuni con più di 100 casi

Azienda Zero ha diffuso un nuovo aggiornamento sulla diffusione del coronavirus nei diversi territori comunali veronesi. Sono dati riferiti a ieri, 20 aprile, mentre il bollettino precedente era del 18 aprile. In due giorni, c'è stato sono un grosso cambiamento, a Zevio dove si è passati da 33 a 56 cittadini positivi al test a tampone. Negli altri comuni, invece, non ci sono stati spostamenti, oppure sono stati di poche unità. Sonotre i comuni con più di 100 casi (Verona, Legnago e San Pietro in Cariano, mentre Negrar è sceso a 99) e continuano ad essere due i comuni con zero casi (Velo Veronese e San Giovanni Ilarione che hanno avuto dei cittadini positivi nelle settimane scorse, i quali poi si sono negativizzati).

Questa la lista in ordine alfabetico dei comuni della provincia di Verona. Accanto al nome del comune c'è il numero di cittadini positivi al coronavirus:

Affi 3

Albaredo d'Adige 10

Angiari 9

Arcole 10

Badia Calavena 5

Bardolino 23

Belfiore 3

Bevilacqua 2

Bonavigo 3

Boschi Sant’Anna 8

Bosco Chiesanuova 20

Bovolone 44

Brentino Belluno 2

Brenzone sul Garda 3

Bussolengo 90

Buttapietra 15

Caldiero 27

Caprino Veronese 44

Casaleone 8

Castagnaro 5

Castel D’Azzano 69

Castelnuovo del Garda 46

Cavaion Veronese 24

Cazzano di Tramigna 8

Cerea 23

Cerro Veronese 5

Cologna Veneta 16

Colognola Ai Colli 24

Concamarise 3

Costermano sul Garda 4

Dolcè 8

Erbè 1

Erbezzo 1

Ferrara di Monte Baldo 1

Fumane 11

Garda 7

Gazzo Veronese 7

Grezzana 19

Illasi 9

Isola della Scala 21

Isola Rizza 3

Lavagno 20

Lazise 45

Legnago 133

Malcesine 6

Marano di Valpolicella 13

Mezzane 89

Minerbe 9

Montecchia di Crosara 4

Monteforte d’Alpone 21

Mozzecane 11

Negrar 99

Nogara 22

Nogarole Rocca 4

Oppeano 25

Palù 1

Pastrengo 8

Pescantina 92

Peschiera del Garda 45

Povegliano Veronese 6

Pressana 4

Rivoli Veronese 16

Roncà 9

Ronco All’Adige 13

Roverchiara 7

Roverè Veronese 3

Roveredo di Guà 3

Salizzole 4

San Bonifacio 43

San Giovanni Ilarione 0

San Giovanni Lupatoto 64

San Martino Buon Albergo 34

San Mauro di Saline 1

San Pietro di Morubio 1

San Pietro in Cariano 105

San Zeno di Montagna 5

Sanguinetto 5

Sant’Ambrogio di Valpolicella 49

Sant’Anna d’Alfaedo 18

Selva Di Progno 4

Soave 7

Sommacampagna 74

Sona 56

Sorgà 4

Terrazzo 9

Torri del Benaco 4

Tregnago 11

Trevenzuolo 8

Valeggio Sul Mincio 49

Velo Veronese 0

Verona 863

Veronella 4

Vestenanova 1

Vigasio 13

Villa Bartolomea 59

Villafranca 83

Zevio 56

Zimella 16