La diffusione del coronavirus nel Veronese, comune per comune

In tutti i comuni della provincia di Verona c'è stato almeno un caso di coronavirus, ma non in tutti ce ne sono ancora. È aggiornata a ieri, 18 aprile, la lista dei contagiati veronesi suddivisa per territori comunali e due di questi territori non hanno più casi positivi: si tratta di Velo Veronese e di San Giovanni Ilarione. In tutti gli altri territori scaligeri è presente almeno un malato.

Questa è la lista dei comuni in ordine alfabetico. Vicino al nome del comune c'è il numero dei casi positivi al coronavirus:

Affi 3

Albaredo d'Adige 10

Angiari 9

Arcole 11

Badia Calavena 4

Bardolino 23

Belfiore 4

Bevilacqua 1

Bonavigo 3

Boschi Sant’Anna 9

Bosco Chiesanuova 20

Bovolone 48

Brentino Belluno 2

Brenzone sul Garda 3

Bussolengo 88

Buttapietra 15

Caldiero 28

Caprino Veronese 46

Casaleone 9

Castagnaro 5

Castel D’Azzano 69

Castelnuovo del Garda 47

Cavaion Veronese 24

Cazzano di Tramigna 8

Cerea 24

Cerro Veronese 5

Cologna Veneta 15

Colognola Ai Colli 24

Concamarise 3

Costermano sul Garda 4

Dolcè 8

Erbè 1

Erbezzo 1

Ferrara di Monte Baldo 1

Fumane 11

Garda 6

Gazzo Veronese 8

Grezzana 19

Illasi 8

Isola della Scala 21

Isola Rizza 2

Lavagno 20

Lazise 45

Legnago 138

Malcesine 6

Marano di Valpolicella 13

Mezzane 91

Minerbe 9

Montecchia di Crosara 4

Monteforte d’Alpone 20

Mozzecane 11

Negrar 102

Nogara 20

Nogarole Rocca 4

Oppeano 25

Palù 1

Pastrengo 8

Pescantina 94

Peschiera del Garda 45

Povegliano Veronese 5

Pressana 4

Rivoli Veronese 16

Roncà 9

Ronco All’Adige 12

Roverchiara 7

Roverè Veronese 3

Roveredo di Guà 3

Salizzole 5

San Bonifacio 39

San Giovanni Ilarione 0

San Giovanni Lupatoto 64

San Martino Buon Albergo 33

San Mauro di Saline 1

San Pietro di Morubio 2

San Pietro in Cariano 107

San Zeno di Montagna 5

Sanguinetto 4

Sant’Ambrogio di Valpolicella 49

Sant’Anna d’Alfaedo 18

Selva Di Progno 4

Soave 7

Sommacampagna 74

Sona 59

Sorgà 4

Terrazzo 9

Torri del Benaco 5

Tregnago 11

Trevenzuolo 8

Valeggio Sul Mincio 51

Velo Veronese 0

Verona 858

Veronella 4

Vestenanova 1

Vigasio 13

Villa Bartolomea 63

Villafranca 85

Zevio 33

Zimella 15