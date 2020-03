Coronavirus, Sport Management chiude gli impianti: a Verona stop per le "Piscine Santini"

Sport Management comunica che, dal 4 marzo 2020, tutti gli impianti gestiti dalla società in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto saranno completamente chiusi al pubblico e alle società sportive in via cautelativa, visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da coronavirus. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla riapertura degli stessi. Nel dettaglio saranno chiusi al pubblico gli impianti di:

VENETO: Verona ("Piscine Santini Verona"), Fumane (VR), Montecchio Maggiore (VI), Marostica (VI), Thiene (VI)

Il post Facebook dell'annuncio da parte delle "Piscine Santini Verona"