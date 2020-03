Due casi positivi di coronavirus a Cavaion. «Serve senso civico»

L'autorità competente mi ha comunicato che anche a Cavaion Veronese due persone sono risultate positive al coronavirus e una terza è in attesa di risultato.

Il sindaco di Cavaion Veronese Sabrina Tramonte ha comunicato così, anche tramite Facebook, la notizia che almeno due dei suoi concittadini hanno contratto il coronavirus. «Faccio mie molte delle parole che tutti i colleghi sindaci stanno dicendo alle rispettive comunità nel caso di comunicazioni come questa poiché vi è un unico obiettivo: sensibilizzare i cittadini al senso civico e alla responsabilità per poter vivere con serenità questa "strana quotidianità", soprattutto nei confronti delle persone più fragili o malate», prosegue il messaggio di Tramonte, la quale invita gli abitanti di Cavaion a «rispondere con grande senso di responsabilità, energia e coraggio» alle richieste ripetute dalle autorità: «Stare a casa, rispettare le misure igienico-sanitarie e, in caso di reale necessità di spostamento (per lavoro, salute, emergenza), mantenere le distanze di sicurezza tra le persone - scrive il sindaco di Cavaion - Più siamo responsabili, prima ne usciamo e prima torniamo a riprenderci i nostri spazi, a goderci appieno il nostro bellissimo paese. Solo cosi, affrontando con rigore e responsabilità l'emergenza sanitaria, supereremo anche questo difficile momento».

Il Comune di Cavaion Veronese continuerà ad informare i cittadini sull'andamento dell'emergenza. E proprio sulle informazioni, Sabrina Tramonte chiede di «prestare attenzione solo alle fonti ufficiali e non diffondere notizie false che creano spiacevoli situazioni e allarmismi ingiustificati».