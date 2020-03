A San Martino Buon Albergo riscontrato un caso di persona positiva al coronavirus

«Cari concittadini, ho da poco ricevuto comunicazione da parte della Sala Operativa della Protezione Civile che all’interno del Comune di San Martino Buon Albergo si è riscontrato un caso positivo al coronavirus». Così Franco De Santi, il sindaco del Comune veronese, ha annunciato pubblicamente oggi, lunedì 9 marzo, la notizia.

Lo stesso primo cittadino di San Martino Buon Albergo ha quindi spiegato che «la persona è seguita dalle autorità sanitarie competenti che hanno anche attivato la procedura seguita in questi casi e cioè quella di contattare chi è entrato in contatto con la persona dichiarata positiva».

Poi un appello rivolto alla cittadinanza: «Vi chiedo, cari concittadini, di non allarmarvi e di mantenere fiducia e serenità, - spiega il sindaco Franco De Santi - ma allo stesso tempo di non sottovalutare l’emergenza e il rispetto delle misure indicate. Invito tutti alla massima cautela e al rispetto delle norme richiamate dal Decreto Ministeriale dell’8 marzo già pubblicato». Infine un'ultima annotazione da parte del primo cittadino: «Si segnala inoltre che al Sindaco viene solo fornita la segnalazione del caso riscontrato e nessuna altra ulteriore indicazione di natura personale come da normativa sulla privacy».

Le prescrizioni da rispettare