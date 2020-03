Coronavirus, i casi in cui si può uscire di casa con l'autocertificazione

Dalle zone rosse alla zona protetta, dalle misure differenziate nei vari territori del Paese ad un decreto valido per tutta Italia. È il decreto ribattezzato «Io resto a casa», annunciato ieri sera, 9 marzo, dal presidente del consiglio Giuseppe Conte ed entrato in vigore da oggi. Il motivo è semplice: limitare i contatti tra i cittadini per bloccare la catena dei contagi da coronavirus. E se prima esistevano delle misure più restrittive per la Lombardia e per alcune province (Verona esclusa), ora quelle misure valgono per tutti i cittadini italiani, da Nord a Sud da Est a Ovest.

I sindaci veronesi si stanno affrettando per comunicare ai cittadini le novità e tra queste novità la più importante è che gli spostamenti sono da evitare. Si potrà andare a fare la spesa, come spiegato da una nota di Palazzo Chigi, ma non c'è bisogno di catapultarsi nei negozi e nei supermercati perché le merci possono circolare liberamente e quindi gli approvvigionamenti sono garantiti. I cittadini possono uscire di casa solo per ragioni di lavoro, per ragioni sanitarie o per necessità. E per attestare queste ragioni, bisogna compilare ed avere con sé un'autocertificazione.

Gli spostamenti per lavoro valgono solo per i tragitti casa-lavoro o comunque in caso di controllo sarà necessario spiegare le ragioni dello spostamento.

I casi di necessità sono quelli più interpretabili, perché è difficile valutare quali possono essere le necessità valide e quelle non valide per uno spostamento. La linea di principio è: spostamenti consentiti solo per evitare danni gravi a sé o agli altri. Un esempio è quello della spesa, ma per tutta la famiglia la può fare un solo membro, oppure ci si può spostare per andare ad assistere un parente non autosufficiente, però è vietato lo spostamento per andare, ad esempio, a mangiare a casa di parenti se questi sono autosufficienti.

È necessario dunque tenere sempre a mente il senso del provvedimento governativo: evitare assembramenti di persone. E, se si riuscisse ad evitare gruppetti o capannelli, anche facendo una passeggiata, questa sarebbe concessa, magari evitando le aree urbane e dirigendosi in campagna. L'altra motivazione valida per gli spostamenti è quella sanitaria. Si può uscire di casa per recarsi dal medico, in ospedale o ad una visita medica, ma non ci si può assolutamente muovere se si è in quarantena o in presenza di sintomi influenzali. In caso di febbre e problemi respiratori si deve telefonare al medico di famiglia o all'800 93 66 66.

Per quel che riguarda le attività, ovviamente i negozi di generi alimentari possono stare aperti, ma vengono chiuse tutte le attività sportive come palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Ferme anche le attività sociali, ricreative e culturali, circoli compresi. Possono restare aperti estetisti, parrucchieri e fisioterapisti ma solo quelli in forma individuale e con uso di mascherina e guanti. Chiusi invece musei, teatri, cinema, discoteche, sale scommesse, pub e scuole di ballo. Non si possono organizzare manifestazioni e anche le cerimonie civili o religiose sono sospesi, compresi i funerali. Le chiese possono rimanere aperte, ma non si potranno svolgere al loro interno le messe ed anche all'interno dei luoghi religiosi bisogna mantenere la distanza di un metro tra i fedeli. Infine, concorsi ed esami non si potranno svolgere, neanche quelli per la patente.

Bar e ristoranti possono rimanere aperti dalle 6 alle 18, purché al loro interno sia rispettata la distanza di sicurezza di un metro tra persona e persona, pena la sospensione dell'attività. Dalle 18 alle 6 del giorno successivo bar e ristoranti chiusi, ma si possono attivare modalità di consegna di cibo a domicilio o la vendita di cibo da asporto o con consegna a domicilio. Centri commerciali e strutture di vendita medio-grandi possono rimanere aperti, ma solo nei giorni feriali. Chiusi i festivi e i prefestivi. I negozi di generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere, invece, aperti anche nei fine settimana.

I mercati settimanali si possono svolgere, ma non nei weekend. E infine, le manifestazioni sportive e le scuole (di ogni ordine e grado, università comprese): tutto fermo fino al 3 aprile, giorno in cui dovrebbero scadere anche tutti gli altri obblighi.

Gallery