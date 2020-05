Coronavirus: per la prima volta a Verona zero morti nelle ultime 24 ore

Stando alle ultime rilevazioni fornite nel bollettino della Regione Veneto con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, sabato 16 maggio, il numero totale dei casi di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito a quota 18.928, vale a dire di sole 2 unità in più. Il numero di casi attualmente positivi in Veneto, cioè scorporando negativizzati e decessi, è pari a 4.116 (-46 rispetto a stamattina). Il numero totale dei morti, sia in ospedale che in strutture extra-ospedaliere, è salito da 1.781 a 1.787, registrando quindi 6 nuovi decessi, di cui 3 negli ospedali.

Aggiornamento casi e ricoveri 16 maggio ore 17

Per quanto riguarda la provincia di Verona il numero dei morti è rimasto immutato per la prima volta dall'inizio della rilevazione dei dati per tutte le ultime 24 ore, restando fermo a quota 505 dalle ore 17 di ieri. Il numero totale di casi con tampone positivo (dato cumulativo e comprensivo di morti e negativizzati) è passato da 5.002 a 5.006, con 4 casi in più stasera. Il numero di casi attualmente positivi alle ore 17 si attesta invece a quota 1.507 con un calo di due unità rispetto ai 1.509 di stamattina.

Il numero dei ricoveri negli ospedali per acuti in tutto il Veneto è complessivamente pari a 601, di questi 552 sono in area non critica (281 ancora positivi al virus, 271 già negativizzati), mentre i restanti 49 occupano al momento le terapie intensive (21 ancora positivi al coronavirus e 28 già negatiivizzati). Da rilevare quindi come tra i ricoveri di soggetti attualmente positivi al coronavirus Sars-CoV-2 si verifichi in serata un calo pari a -9 unità nelle aree non critiche, mentre aumentano di 1 le terapie intensive. Per quel che concerne nello specifico la provincia di Verona, i ricoveri totali sono 103, vale a dire 4 in meno rispetto al mattino: in area non critica ci sono 96 persone (-4), mentre resta stabile a quota 7 il numero delle terapie intensive in terra veronese.

