Coronavirus, il bollettino nazionale del Ministero della Salute: oggi 49 morti

Il bollettino nazionale del Ministero della Salute aggiornato alle ore 17 del 6 marzo 2020 registra un aumento di 620 unità per quel che riguarda i soggetti positivi al virus "Sars-CoV-2" per un totale di 3.916 (ieri erano 3.296). Sono poi 49 i decessi di oggi che nel complesso salgono così in Italia a quota 197 (numero che potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso). Si registrano poi oggi 109 soggetti che sono stati dimessi, ad oggi per un totale di 523 soggetti.

Aumentano in modo sensibile i ricoveri rispetto agli isolamenti domiciliari, passando dai 1.790 di ieri agli odierni 2.394. Per quel che riguarda il Veneto si registrano due morti in più rispetto a ieri, passando da 10 a 12 decessi. Sempre in regione sono invece 22 i dimessi guariti, che salgono a quota 523 in tutta Italia rispetto ai 414 di ieri.

Il bollettino del Ministero della Salute aggiornato alle ore 17 del 6 marzo 2020

I ricoverati con sintomi sono oggi in Veneto 117 e 27 sono i pazienti che necessitano di assistenza in terapia intensiva, mentre su scala nazionale il dato è di 2.394 ricoverati con sintomi e 462 soggetti che necessitano di cure in terapia intensiva. Sempre nella regione Veneto sarebbero invece 310 i pazienti in isolamento domiciliare.