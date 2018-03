Coriano, sale sul tetto e minaccia di buttarsi. 34enne salvato dai carabinieri

È salito sul tetto della casa dove è ristretto agli arresti domiciliari, ha fissato una corda e poi se l'è stretta al collo con un cappio minacciando di buttarsi per farla finita. Il fatto è avvenuto nella sera tra domenica 25 e lunedì 26 marzo in piazza Camillo Brena a Coriano, frazione di Albaredo d'Adige, e ad essere salito sul tetto è stato A.B., 34enne di origine marocchina. A salvarlo sono stati i carabinieri di Legnago e Ronco all'Adige, ma la situazione è stata estremamente delicata e diversi cittadini hanno assistito alla scena temendo il peggio.

A.B. è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, ma ha veramente rischiato di morire, anche solo inciampiando o perdendo l'equilibrio. Non è la prima volta che tenta il suicidio e anche nella precedente occasione, quando in casa ha minacciato di tagliarsi con un coltello, erano stati i carabinieri legnaghesi a dissuaderlo. Probabilmente l'uomo soffre per alcune problematiche; sofferenze che vengono amplificate dall'alcol. Anche l'altra sera, infatti, il 34enne era alterato dai troppi bicchieri bevuti.

A chiamare il 112 sono stati i familiari di A.B. e sul posto sono giunti i carabinieri che hanno parlato con il 34enne. Particolarmente efficace è stato l'intervento del maresciallo Michele Riefoli, di carabinieri di Ronco all'Adige. Dopo circa un'ora, l'uomo si è tolto il cappio. Ad aiutarlo a scendere dal tetto ci hanno pensato i vigili del fuoco. Poi A.B. è stato affidato alle cure del 118.