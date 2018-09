Fondazione Arena, cordoglio per la scomparsa del maestro Claudio Scimone

Si è spento ieri, 6 settembre, a 83 anni il maestro Claudio Scimone, direttore d'orchestra veneto. Nativo di Padova, dove per 27 anni ha diretto il conservatorio e dove ha fondato l'orchestra da camera I Solisti Veneti, sarebbe tornato a dirigere orchestra e coro a Verona nella prossima stagione del Teatro Filarmonico con lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini, previsto per il 19 e 20 aprile.

Per la sua scomparsa Fondazione Arena di Verona ha espresso un profondo cordoglio. "È per me un grandissimo dolore - ha dichiarato la sovrintendente Cecilia Gasdia - perché se ne va un carissimo amico con cui ho condiviso gli anni più belli della mia carriera artistica. A partire dal 1982 con lui ho inciso dischi e cantato in tutto il mondo e, ovviamente, anche in Arena, dove non dimenticherò mai la sua direzione de Il Barbiere di Siviglia del 1996 a cui partecipai nel ruolo di Rosina. Un grande direttore d'orchestra con cui ho collaborato alla riscoperta di lavori inediti del '700 e registrato, tra le altre, ben tre opere di Rossini ed una vasta produzione di Vivaldi, Pergolesi, Boccherini. L'avevo personalmente ingaggiato per la prossima stagione del Filarmonico. Lascerà un grande vuoto, nel mio cuore e in quello della famiglia artistica della Fondazione".