Giovane coppia di veronesi bloccata su una parete di roccia e salvati dal soccorso alpino

Alle 14.15 di oggi, venerdì 24 maggio, il soccorso alpino di Verona è stato allertato per una coppia di alpinisti in difficoltà nella falesia di Castel Presina. I due, un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 22, entrambi veronesi, avevano risalito la via di più tiri "Mestieri all'aria aperta", lunga 150 metri, ma quasi alla fine erano usciti dal tracciato corretto, finendo bloccati su una sosta fissata a un albero.

I due giovani si erano così ritrovati impossibilitati a calarsi dalla parete strapiombante, ma anche a continuare a salire a causa di un dietro di roccia marcia instabile sopra di loro. Ben nove soccorritori sono quindi arrivati dall'alto sulla verticale dei ragazzi, guidati dalle indicazioni di un decimo volontario da terra osservando la posizione col binocolo.

Un tecnico si è quindi calato e ha messo in sicurezza gli alpinisti, mentre il resto della squadra era impegnato nella preparazione delle soste per il recupero, avvenuto sollevando i due ragazzi per contrappeso, uno alla volta, con corde statiche per circa 30 metri e recuperando alla fine anche il soccorrirore sceso da loro. Una volta in cima, la squadra e i ragazzi sono rientrati assieme alla macchina, dopo un quarto d'ora di cammino.