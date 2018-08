Schiaffo e insulti omofobi ad un coppia gay in piazza Bra. Indaga la Digos

A livello nazionale e non solo risuona ancora l'eco dell'aggressione omofoba avvenuta in Belgio subita da un fumettista italiano e dal marito. Fortunatamente non è avvenuto un episodio simile sabato scorso, 11 agosto, a Verona, ma forse non ci si è andati poi così lontani. La Digos di Verona sta infatti indagando su un caso di violenza avvenuto sabato sera in Piazza Bra.

Le vittime sono due uomini che vivono nel veronese e che da poco si sono sposati in Spagna. Passeggiavano come una normale coppia nel centro storico di Verona quando un gruppetto di ragazzi avrebbe cominciato ad insultarli. Inizialmente, la coppia ha cercato di ignorarli, poi si sarebbe avvicinata al gruppetto per parlare, ricevendo come risposta spinte e uno schiaffo. Nessun passante è intervenuto per disinnescare la potenziale rissa, ma per fortuna due vigili della Municipale si sono accorti dell'episodio e hanno diviso il gruppetto di ragazzi dalla coppia.

All'ospedale, l'uomo colpito dallo schiaffo ha avuto una prognosi di tre giorni. E uscita dal nosocomio, la coppia ha fatto denuncia contro ignoti, facendo scattare le indagini della polizia veronese.