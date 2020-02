Coronavirus, coppia cinesi transitata a Verona: «Condizioni in miglioramento»

«I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di infezione da nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva del nostro Istituto. Le loro condizioni cliniche sono in miglioramento». È quanto emerge dal nuovo bollettino medico dell'ospedale Spallanzani di Roma. Entrambi i cittadini cinesi ricoverati, dopo il loro atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa, si erano poi diretti a Verona ed avevano soggiornato per una notte in un hotel del capoluogo scaligero.

«La prognosi resta invariata», prosegue il bollettino dell'ospedale romano che poi rivela qualche novità circa anche le condizioni di salute del ricercatore italiano proveniente dalla Cecchignola e risultato positivo al coronavirus: «Sono ottime», si legge sempre nel bollettino che poi conclude: «Continua ad essere ricoverato in osservazione».