Coppia di turisti cinesi contagiati dal Coronavirus, tappa anche a Verona?

Non solo il presunto primo caso sospetto di Coronavirus in Veneto a Treviso (smentito dal sindaco), ma anche la presenza di passaggio nel capoluogo scaligero della coppia di turisti cinesi, questi sì risultati ufficialmente infetti dal virus durante il loro soggiorno a Roma. Notizia delle ultime ore, dunque, sarebbe (condizionale d'obbligo come vedremo), il loro eventuale passaggio in tour anche nella città di Verona, oltre a quelle di Milano e Parma.

La notizia del passaggio scaligero della coppia di cinesi è stata pubblicata da laRepubblica che, tuttavia, la attribuisce all'agenzia di stampa nazionale Dire, specificando che quest'ultima non avrebbe esplicitato le sue fonti. In un articolo pubblicato su Dire, datato 30 gennaio 2020, in effetti viene affermato:

«Parma ma anche Verona, Milano e Costiera Amalfitana. Sono alcune delle tappe toccate dal tour cinese in visita in Italia, di cui faceva parte anche la coppia di turisti, originaria di Wuhan, risultata positiva al Coronavirus e ora in cura all’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma».

In queste ore, la notizia è stata poi ripresa dal quotidiano L'Arena e da TgVerona, entrambe testate locali scaligere che citano quale fonte laRepubblica, e dunque di rflesso l'agenzia Dire che, però, come scrive laRepubblica stessa «non specifica le fonti». Resta dunque da capire quale sia l'effettivo livello di attendibilità di tale notizia che si sta rimpallando online, senza che una fonte originaria (possibilmente ufficiale) sia però nel frattempo divenuta esplicita.

Se pertanto non è possibile escludere che effettivamente i due turisti cinesi atterati a Milano lo scorso 23 gennaio e, in seguito, ricoverati all'Istituto Pallanzani di Roma e trovati infetti dal Coronavirus, siano passati nel loro «tour per le province italiane» anche da Verona, resta da verificare la veridicità di tale informazione. Hanno soggiornato in città, ed eventualmete dove hanno soggiornato i due turisti cinesi? Per quanto tempo? Al momento non vi è risposta a tali domande.

Nelle prossime ore, secondo quanto riporta ParmaToday, l'itinerario dei due turisti cinesi «dovrebbe essere definito nel dettaglio», e la speranza è che anche fonti ufficiali e pubbliche chiariscano i dubbi circa il passaggio veronese della coppia, così come quello eventualmente in altre località italiane. Resta certamente il fatto che l'allerta sia a livelli di guardia, tanto che il Consiglio dei Ministri ha appena dichiarato lo "stato di emergenza" per i prossimi sei mesi stanziando 5 milioni di euro e decretando la sospensione del traffico aereo con la Cina. Al momento, secondo i dati ufficiali, sono comunque 213 i morti sui 9.776 casi di infezioni da Coronavirus accertati, vale a dire un tasso di mortalità di poco superiore al 2%.