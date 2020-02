Lui per restare in Italia, lei per i soldi. Finti sposi scoperti dai carabinieri

Si terrà domani, 3 febbraio, l'udienza di convalida di due arresti eseguiti giovedì scorso, 30 gennaio, a San Giovanni Lupatoto dai carabinieri. Gli arrestati sono un cittadino marocchino, attualmente in carcere, e una giovane cittadina veronese che invece è agli arresti domiciliari. La curiosità riguardante questo arresto, riportata da Camilla Ferro su L'Arena, è che i due sono stati bloccati dai militari mentre si stavano sposando civilmente. E l'arresto sarebbe avvenuto nella flagranza del reato perché quel matrimonio sarebbe stato falso.

Secondo le accuse rivolte agli arrestati, i due si sarebbero messi d'accordo per fingersi marito e moglie. Lui lo avrebbe fatto perché irregolare nel territorio italiano e lei lo avrebbe fatto per denaro. Un'unione che sarebbe esistita solo formalmente, per permette all'uomo di restare in Italia e alla donna di ottenere una ricompensa economica. I due però non avrebbero avuto intenzione di vivere insieme e avrebbero dunque indotto con l'inganno il funzionario pubblico che celebrava le nozze a produrre un atto pubblico falso.

Orai due rischiano una pena che può arrivare fino ai 10 anni di reclusione.