Coppia di anziani rapinati in casa a Verona

Gli agenti delle Volanti, secondo quanto riportato dalla questura di Verona, sono intervenuti all'alba di oggi, venerdì 15 novembre, intorno alle 5.30, a seguito di una rapina in casa che sarebbe avvenuta ai danni di una coppia di anziani.

Stando a quanto riferiscono le forze dell'ordine, l'episodio si sarebbe verificato in zona Stadio, dove almeno un paio di malviventi si sarebbero introdotti in un appartamento di Traversa Spianà. Una volta entrati in casa, i ladri avrebbero immobilizzato le vittime, per poi impadronirsi del contenuto della cassaforte.

Scossi ovviamente a causa dell'accaduto, i due anziani, entrambi veronesi, non avrebbero tuttavia riportato particolari ferite. Gli autori della rapina, secondo la ricostruzione della vicenda fornita dalla questura, sarebbero poi fuggiti a bordo dell'auto di una delle vittime, salvo abbandonarla poco dopo in Corso Porta Nuova dove la polizia l'avrebbe poi ritrovata quest'oggi a metà mattina. Al momento le indagini sono in corso d'opera e se ne sta occupando la squadra mobile.