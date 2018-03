Anche gli studenti del Berti di Verona hanno partecipato al Cooking Quiz

Stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative e creare un appuntamento formativo utilizzando strumenti tecnologici vicini alle nuove generazioni sono gli ingredienti di Cooking Quiz. Il progetto è ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e sta ottenendo riscontri positivi da tutto il corpo docente che certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. Nella prima fase i ragazzi vengono coinvolti nella lezione interattiva dagli chef docenti di Alma trasmettendo loro nozioni e valori su argomenti di cucina e sala. Nella fase successiva viene verificato quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta condotto da Alvin Crescini.

Al progetto hanno partecipato anche gli studenti dell'istituto Ipseoa Berti di Verona. Ragazzi molto preparati ed attenti hanno risposto prontamente al quiz ottenendo ottimi risultati. Presenti nella tappa veronese lo chef di Alma Enrico Nativi ed il diplomato del master Alma Ais Gianmarco Boninsegna.

Progetto interessante e molto utile per i ragazzi - ha esordito Chiara Arcangeli, docente del Berti di Verona - Si sono messi alla prova con le proprie conoscenze in un contesto dinamico e motivante per il loro futuro. Li abbiamo visti molto presi ed anche molto volenterosi di arrivare a dei traguardi professionalmente interessanti. Decisamente un’ottima iniziativa.